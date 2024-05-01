Тарасова: без медали российского спортсмена ОИ-2024 не останутся

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российских спортсменов на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«У нас такой сильный спорт, что, как бы нас ни прижимали, мы всё равно останемся в числе лучших. Без медали российского спортсмена ОИ-2024 не останутся», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал допуск российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры.