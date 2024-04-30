Лукашенко: если едешь на ОИ в нейтральном статусе, тогда «набей им морду»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал допуск российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

«Это дело спортсмена. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, то «набей им морду», — цитирует Лукашенко «Чемпионат».

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Евгения Медведева назвала жестью условия допуска россиян на ОИ в Париже.