Гражданина Камеруна, работавшего на стройках Валуйского округа Белгородской области, депортировали из России после высказываний в поддержку террористов в Сирии, Нигере и боевиков на Украине.

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

«Фигурант, являясь сторонником радикального ислама... систематически высказывался в поддержку мятежных сил на Украине и в Сирийской Республике, а также террористических группировок, действующих на территории Республики Нигер», — передаёт РИА Новости.

Кроме того, по данным ведомства, иностранец проживал на территории России с нарушением правил пребывания.

Ранее сообщалось, что украинского студента Сергея Гулько, отчисленного из МГУ за националистические публикации и попытки собрать в интернете деньги для ВСУ, вышлют из России.

Также на Сахалине иностранца выдворили из России за попытку раскрытия гостайны.

Кроме того, поступала информация, что девять жителей регионов России задержали за финансирование ВСУ.