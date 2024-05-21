Экс-министр соцполитики Украины: Россия за три дня превзошла «контрнаступ» ВСУ
По его словам, украинские власти были заняты строительством потёмкинских деревень вместо укреплений и линий обороны на Харьковском направлении.
«Как только противник начал наступать, оказалось, что (линии обороны — RT.) построены там, где не нужны, и не построены там, где нужны», — приводит слова Ревы РИА Новости.
Ранее попавший в плен украинский пограничник Андрей Шоланки рассказал о «нулевой» обороне в Харьковской области.
Также в Раде раскритиковали офицеров ВСУ из-за провала фронта под Харьковом.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 13.01.2023.