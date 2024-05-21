Российские военнослужащие за три дня пешком прошли почти столько же, сколько ВСУ за весь период контрнаступления летом прошлого года на бронетехнике, заявил в интервью журналисту Александру Шелесту* бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева.

По его словам, украинские власти были заняты строительством потёмкинских деревень вместо укреплений и линий обороны на Харьковском направлении.

«Как только противник начал наступать, оказалось, что (линии обороны — RT.) построены там, где не нужны, и не построены там, где нужны», — приводит слова Ревы РИА Новости.

Ранее попавший в плен украинский пограничник Андрей Шоланки рассказал о «нулевой» обороне в Харьковской области.

Также в Раде раскритиковали офицеров ВСУ из-за провала фронта под Харьковом.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 13.01.2023.