Фархутдинов: боксёр Гурули несёт чепуху о подкупе, за это надо наказывать

Главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов отреагировал на слова грузинского боксёра Лаша Гурули.

«Мы такими вещами не занимаемся, все наши боксёры до конца боролись за победу. Грузинский боксёр несёт какую-то чепуху, за такие вещи надо наказывать», — цитирует Фархутдинова РИА Новости.

Напомним, Гурули принял решение сняться перед третьим раундом финала с россиянином Тарханом Идиговым в знак протеста против несправедливого судейства.

На завершившемся первенстве Европы в Сербии российские спортсмены завоевали 11 золотых наград и стали победителями общего медального зачёта.

Ранее Гурули заявил, что ему предлагали деньги за отказ от боя с россиянином перед финалом ЧЕ.