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Фархутдинов: боксёр Гурули несёт чепуху о подкупе, за это надо наказывать

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Главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов отреагировал на слова грузинского боксёра Лаша Гурули.
Фархутдинов: боксёр Гурули несёт чепуху о подкупе, за это надо наказывать
  • Gettyimages.ru

«Мы такими вещами не занимаемся, все наши боксёры до конца боролись за победу. Грузинский боксёр несёт какую-то чепуху, за такие вещи надо наказывать», — цитирует Фархутдинова РИА Новости.

Напомним, Гурули принял решение сняться перед третьим раундом финала с россиянином Тарханом Идиговым в знак протеста против несправедливого судейства.

На завершившемся первенстве Европы в Сербии российские спортсмены завоевали 11 золотых наград и стали победителями общего медального зачёта.

Ранее Гурули заявил, что ему предлагали деньги за отказ от боя с россиянином перед финалом ЧЕ.

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