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Рублёв: быстрая победа над Грикспором связана с тем, что хотел быстрее уйти с корта

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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над голландцем Таллоном Грикспором в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
Рублёв: быстрая победа над Грикспором связана с тем, что хотел быстрее уйти с корта
  • Gettyimages.ru

«Доволен. Получилось сыграть от начала и до конца, ни на секунду не потеряв концентрацию, и сэкономить себе время. С чем связано, что процент попадания первым мячом в районе 90%?С тем, что я хотел быстрее уйти с корта.

Понятное дело, что это была какая-то сказочная история, которой нужно было просто воспользоваться и забирать себе преимущество. Во втором сете он стал лучше подавать, и поэтому игра стала равная. Но, как я говорил, получилось держать концентрацию», — приводит слова Рублёва YouTube-канал «Больше!».

В следующем раунде Рублёв сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и Яном-Леннардом Штруффом из Германии.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Бублика и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде.

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