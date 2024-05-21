В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина
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«В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница», — написал он в Telegram.
По словам Гладкова, в момент воздушной атаки пострадавшая находилась на открытой территории промышленного предприятия. Уточняется, что она была госпитализирована с баротравмой.
Глава региона добавил, что на территории предприятия повреждений нет.
Ранее Гладков заявил о ранении нашедшего боеприпас семилетнего мальчика.