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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ранении женщины в селе Ржевка в результате атаки украинского дрона-камикадзе.
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина
  • globallookpress.com

«В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница», — написал он в Telegram. 

По словам Гладкова, в момент воздушной атаки пострадавшая находилась на открытой территории промышленного предприятия. Уточняется, что она была госпитализирована с баротравмой.

Глава региона добавил, что на территории предприятия повреждений нет.

Ранее Гладков заявил о ранении нашедшего боеприпас семилетнего мальчика.

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