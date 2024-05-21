В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ранении женщины в селе Ржевка в результате атаки украинского дрона-камикадзе.

«В результате его падения с последующей детонацией пострадала мирная жительница», — написал он в Telegram.

По словам Гладкова, в момент воздушной атаки пострадавшая находилась на открытой территории промышленного предприятия. Уточняется, что она была госпитализирована с баротравмой.

Глава региона добавил, что на территории предприятия повреждений нет.

Ранее Гладков заявил о ранении нашедшего боеприпас семилетнего мальчика.