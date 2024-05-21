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Путин: количество ветеранов СВО на руководящих постах в России будет расти

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Российский президент Владимир Путин заявил, что со временем количество участников СВО на ключевых постах страны будет увеличиваться.
Путин: количество ветеранов СВО на руководящих постах в России будет расти
  • globallookpress.com

Об этом Путин сказал на встрече с руководителем Калмыкии Бату Хасиковым, передаёт официальный сайт президента России.

«Будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», — сказал российский лидер.

Хасиков, в свою очередь, отметил, что десятки бойцов уже подали заявки на участие в проекте «Время героев», в рамках которого ветеранов СВО готовят к работе в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.

Ранее Путин заявил, что вся Россия преклоняется перед героями СВО.

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