Путин: количество ветеранов СВО на руководящих постах в России будет расти
- globallookpress.com
Об этом Путин сказал на встрече с руководителем Калмыкии Бату Хасиковым, передаёт официальный сайт президента России.
«Будем увеличивать количество людей, которые будут попадать в эту совместную работу», — сказал российский лидер.
Хасиков, в свою очередь, отметил, что десятки бойцов уже подали заявки на участие в проекте «Время героев», в рамках которого ветеранов СВО готовят к работе в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.
Ранее Путин заявил, что вся Россия преклоняется перед героями СВО.