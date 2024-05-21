Власти сообщили об опустевших улицах Николаева

После вступления в силу закона о мобилизации украинский Николаев опустел.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передаёт «СТРАНА.ua».

Ким отметил, что его удивило отсутствие людей в общественных местах.

«У нас нет отрядов, которые ищут (мужчин), у нас идёт плановая мобилизация, без перегибов... После 18 мая людей стало меньше в обычных местах», — сказал глава ОВА.

Ранее украинская журналистка Анна Ковальчук заявила, что Киев «опустел» после принятия в стране нового закона о мобилизации, по её словам, машин на дорогах столицы в рабочий день «меньше, чем в воскресенье».