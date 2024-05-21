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Украинская журналистка удивилась «пустому Киеву» из-за закона о мобилизации

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Украинская журналистка Анна Ковальчук заявила, что Киев «опустел» после принятия в стране нового закона о мобилизации, по её словам, машин на дорогах столицы в рабочий день «меньше, чем в воскресенье».
Украинская журналистка удивилась «пустому Киеву» из-за закона о мобилизации
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Город настолько пустой, что если бы сравнение чего-либо с мартом 2022-го не было таким кощунственным, то я бы провела параллель. Машин в рабочий день меньше, чем вчера — в воскресенье», — цитирует журналистку «СТРАНА.ua».

Все разговоры среди жителей «начинаются и заканчиваются с одной темы», отметила Ковальчук.

Часть военнообязанных мужчин при этом «ушли в тень»: кто-то снял квартиру рядом с работой, чтобы не ездить по улицам, а кто-то «напрямую поговорил с военкомом», сообщила журналистка.

18 мая на Украине сотрудники территориального центра комплектования, исполняющего функции военкомата, получили право вручать повестки круглосуточно.

Как заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, Владимир Зеленский превратил Украину в «обезумевшего, бешеного монстра, пожирающего своих граждан».

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