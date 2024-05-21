Turkiye: Раиси летел не на российском Ми-171, а на американском Bell 212

Иранский президент Ибрагим Раиси 19 мая полетел в Тебриз на американском вертолёте Bell 212, а не на российском Ми-171.

Об этом пишет Turkiye.

Издание делает акцент на том, что для полётов Раиси раньше всегда выбирал именно российские модели.

«Для полёта в Тебриз выбрали американский вертолёт, собранный 30 лет назад», — сказал журналистам представитель органов безопасности Ирана.

Также стало известно, что министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян не должен был находиться на борту вертолёта, в котором летел Раиси.