Turkiye: Раиси летел не на российском Ми-171, а на американском Bell 212
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Об этом пишет Turkiye.
Издание делает акцент на том, что для полётов Раиси раньше всегда выбирал именно российские модели.
«Для полёта в Тебриз выбрали американский вертолёт, собранный 30 лет назад», — сказал журналистам представитель органов безопасности Ирана.
Также стало известно, что министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян не должен был находиться на борту вертолёта, в котором летел Раиси.