СК установил личности всех погибших при обрушении дома в Белгороде при атаке ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщают в Telegram ведомства.
«Установлены личности всех погибших при теракте в Белгороде. 12 мая при атаке вооружённых формирований Украины города Белгорода снаряд попал в жилой многоэтажный дом, после чего обрушился один из подъездов», — сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в результате данного нападения украинцев погибли 17 человек, ещё 19 получили ранения.
Ранее сообщалось, что жильцы белгородского дома, где обрушился подъезд, начнут получать выплаты 20 мая.