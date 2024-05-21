СК установил личности всех погибших при обрушении дома в Белгороде при атаке ВСУ

Следственный комитет России заявил об установлении личности всех погибших в результате теракта со стороны украинских военных в Белгороде, в результате которого произошло частичное обрушение здания.

Об этом сообщают в Telegram ведомства.

«Установлены личности всех погибших при теракте в Белгороде. 12 мая при атаке вооружённых формирований Украины города Белгорода снаряд попал в жилой многоэтажный дом, после чего обрушился один из подъездов», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в результате данного нападения украинцев погибли 17 человек, ещё 19 получили ранения.

Ранее сообщалось, что жильцы белгородского дома, где обрушился подъезд, начнут получать выплаты 20 мая.