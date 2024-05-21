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ФСБ: задержан замгендиректора оборонного предприятия в Брянской области

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В пресс-службе УФСБ по Брянской области заявили о задержании заместителя генерального директора предприятия оборонно-промышленного комплекса АО «Навлинский завод «Промсвязь».
ФСБ: задержан замгендиректора оборонного предприятия в Брянской области
  • РИА Новости

По данным ведомства, его подозревают в причастности к коммерческому подкупу в размере около 500 тыс. рублей.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению предприятия оборонно-промышленного комплекса — АО «Навлинский завод «Промсвязь», причастного к коммерческому подкупу», — отмечается в заявлении спецслужбы.

Уточняется, что речь идёт о случае, произошедшем в 2019 году. Предполагается, что в это время мужчина получил более 490 тыс. рублей от представителей коммерческих организаций из ряда российских регионов. За эти деньги он должен был создать для них преимущества в рамках договоров на поставки сырья и материалов, необходимых для выполнения госзаказа.

Ранее ФСБ показала видео обысков у членов ОПГ из Минэкономразвития.

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