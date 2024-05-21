Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 28 мая посетит Калининград. Ожидается, что в рамках этой поездки он будет обсуждать ситуацию на Запорожской АЭС с российской делегацией.

Об этом сообщил ТАСС.

«Очередная встреча... Гросси... с российской межведомственной делегацией под руководством генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Евгеньевича Лихачёва... состоится через неделю, 28 мая, в Калининграде», — сказал дипломат.

По его словам, в настоящий момент ведётся отработка организационных и содержательных аспектов предстоящих переговоров, которые будут посвящены ситуации на ЗАЭС.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что заявления МАГАТЭ по атакам на ЗАЭС являются попыткой обелить киевский режим.