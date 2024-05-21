Глава МАГАТЭ 28 мая посетит Калининград для обсуждения ЗАЭС
- AP
- © Heinz-Peter Bader
Об этом сообщил ТАСС.
«Очередная встреча... Гросси... с российской межведомственной делегацией под руководством генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Евгеньевича Лихачёва... состоится через неделю, 28 мая, в Калининграде», — сказал дипломат.
По его словам, в настоящий момент ведётся отработка организационных и содержательных аспектов предстоящих переговоров, которые будут посвящены ситуации на ЗАЭС.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что заявления МАГАТЭ по атакам на ЗАЭС являются попыткой обелить киевский режим.