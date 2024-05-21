На выставке «Россия» начался фестиваль «Будущее в цветах»

На международной выставке-форуме «Россия» 21 мая стартовал фестиваль «Будущее в цветах».

В рамках фестиваля, организованного при поддержке правительства Москвы, гости смогут увидеть 100 млн цветов из разных частей России. Их расположили на клумбах, подготовленных всеми экспонентами выставки — регионами, министерствами и компаниями.

«На выставке «Россия» представлены цветочные композиции министерств, крупнейших корпораций и всех 89 регионов. Каждый из них демонстрирует свой взгляд на будущее через природные и технологические особенности» — сказала генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

Отмечается, что для гостей проведут множество мастер-классов и других событий. Так, например, на мероприятии российские селекционеры расскажут об особенностях роз и сирени.

Уточняется, что фестиваль стартовал с массового флешмоба «Прекрасное далёко», который объединил в танце сотни гостей.

Фестиваль «Будущее в цветах» продлится до 8 июля. Специально для него на площади Промышленности построили круговую экспозицию, где представлены клумбы регионов.

Ранее на международной выставке-форуме «Россия» завершился первый Всероссийский свадебный фестиваль. В финальный день на главной уличной сцене прошла регистрация брака 13 пар из Центрального федерального округа.