На выставке «Россия» подвели итоги первого Всероссийского свадебного фестиваля

На международной выставке-форуме «Россия» завершился первый Всероссийский свадебный фестиваль. В финальный день на главной уличной сцене прошла регистрация брака 13 пар из Центрального федерального округа.

В акции приняли участие пары из Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

«Сегодня завершающий день первого Всероссийского свадебного фестиваля. Он стал ярким и знаковым продолжением Года семьи, старт которого в январе на выставке «Россия» объявил президент Владимир Путин. Подобного события в истории нашей страны ещё не было: в первый же день фестиваля поженились свыше 300 человек», — заявила заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.

По её словам, за всё время проведения выставки поженились 564 человека.

Многие пары женились в национальных нарядах.

«Надеемся, что жениться по нашим российским обычаям станет модным, потому что это действительно очень красиво», — отметила Звягина.

В конце финального дня фестиваля прошёл массовый флешмоб под песню «Ах, эта свадьба!» в современной аранжировке. Также был проведён концерт с участием региональных артистов и коллективов и хедлайнера музыкальной программы фестиваля Юлианны Карауловой.

Ранее сообщалось, что каждый день фестиваля, начиная с 13 мая, был посвящён одному из этапов свадебного обряда.