На выставке «Россия» подвели итоги первого Всероссийского свадебного фестиваля
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В акции приняли участие пары из Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.
«Сегодня завершающий день первого Всероссийского свадебного фестиваля. Он стал ярким и знаковым продолжением Года семьи, старт которого в январе на выставке «Россия» объявил президент Владимир Путин. Подобного события в истории нашей страны ещё не было: в первый же день фестиваля поженились свыше 300 человек», — заявила заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.
По её словам, за всё время проведения выставки поженились 564 человека.
Многие пары женились в национальных нарядах.
«Надеемся, что жениться по нашим российским обычаям станет модным, потому что это действительно очень красиво», — отметила Звягина.
В конце финального дня фестиваля прошёл массовый флешмоб под песню «Ах, эта свадьба!» в современной аранжировке. Также был проведён концерт с участием региональных артистов и коллективов и хедлайнера музыкальной программы фестиваля Юлианны Карауловой.
Ранее сообщалось, что каждый день фестиваля, начиная с 13 мая, был посвящён одному из этапов свадебного обряда.