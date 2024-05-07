Всероссийский свадебный фестиваль пройдёт 12—19 мая на выставке «Россия»

Первый Всероссийский свадебный фестиваль состоится 12—19 мая на международной выставке-форуме «Россия». Главным событием первого дня станет самая массовая свадьба — на главной уличной сцене поженятся более 150 пар со всей страны.

Проведут церемонию Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, а зарегистрируют браки сотрудники управления ЗАГС Москвы.

«Московские ЗАГСы с 2019 года проводят торжественные церемонии бракосочетания в самых красивых местах города в рамках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья». Одной из необычных локаций также стала площадка выставки-форума «Россия», — заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Молодожёнам передадут огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России».

«Фестиваль продлится больше недели — до 19 мая... За время проведения фестиваля соединят сердца более 200 пар», — рассказала заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.

Каждый день фестиваля, начиная с 13 мая, будет посвящён одному из этапов свадебного обряда. Завершится фестиваль масштабным свадебным флешмобом.

Ранее сообщалось, что в Москве на сцене выставки-форума «Россия» вручили награды участникам акции «Песни нашего полка».