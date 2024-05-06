На выставке «Россия» наградили участников акции «Песни нашего полка»

В Москве на сцене выставки-форума «Россия» вручили награды участникам акции «Песни нашего полка».

Об этом сообщает газета «Взгляд».

В финале Всероссийской патриотической акции приняли участие авторы 17 песен.

Они исполнили произведения на темы героизма и патриотизма предков и современников.

Лауреаты конкурса получили награды и возможность исполнить свои композиции на мероприятиях «Бессмертного полка» в период празднования Дня Победы.

Ранее сообщалось, что «Русская Медиагруппа» совместно с Российским обществом «Знание» 7 мая проведёт мероприятия в честь Дня радио на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.