На выставке «Россия» наградили участников акции «Песни нашего полка»
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Взгляд».
В финале Всероссийской патриотической акции приняли участие авторы 17 песен.
Они исполнили произведения на темы героизма и патриотизма предков и современников.
Лауреаты конкурса получили награды и возможность исполнить свои композиции на мероприятиях «Бессмертного полка» в период празднования Дня Победы.
Ранее сообщалось, что «Русская Медиагруппа» совместно с Российским обществом «Знание» 7 мая проведёт мероприятия в честь Дня радио на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.