Потапова и Павлюченкова вышли в полуфинал турнира WTA в Мадриде в парном разряде

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова вышли в полуфинал турнира WTA в Мадриде в парном разряде.

В четвертьфинале они победили Каролин Долхайд и Дезире Кравчик из США со счётом 6:3, 3:6, 10:3. Игра продолжалась 1 час 22 минуты.

В активе россиянок две подачи навылет и одна двойная ошибка при двух реализованных брейк-пойнтах из восьми.

В полуфинале россиянки сыграют с победительницами матча Сара Соррибес‑Тормо / Кристина Букша (Испания) — Синь Ю Ван / Чжэн Сайсай (Китай).

Ранее Потапова проиграла Фернандес во втором круге турнира WTA в Мадриде.