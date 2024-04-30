18-летний хавбек «Урала» Ишков: я бы хотел поиграть в Европе

Полузащитник «Урала» Илья Ишков сообщил, что хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате.

«Сейчас я пока об этом не думаю и туда не лезу. Я согласен с Григорием Викторовичем Ивановым, что надо уезжать в европейские клубы и играть там. Я, конечно, хотел бы сыграть в Европе», — приводит слова Ишкова РИА Новости.

В нынешнем сезоне 18-летний россиянин забил один мяч и отдал две результативные передачи в 31 матче за екатеринбуржцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ничьей в матче 26-го тура РПЛ с казанским «Рубином».