Президент «Урала» Иванов: будем бороться до последнего, чтобы сохранить прописку в РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ничьей в матче 26-го тура РПЛ с казанским «Рубином».

«Мы хотели выиграть. Сегодня наши защитники не имели права так играть. Но мы играли на победу, старались и не проиграли. Мы будем бороться до последнего, чтобы сохранить прописку в РПЛ. Что тут сделаешь? Никто не хочет вылетать. Мы должны биться в каждой игре», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 1:1.

Нападающий казанского клуба Мирлинд Даку открыл счёт в первом тайме на 43-й минуте встречи. Защитник уральцев Силвие Бегич сравнял счёт на 86-й минуте.

Таким образом, «Рубин» поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Урал» — на 15-й позиции (25).

Ранее «Краснодар» не смог обыграть «Крылья» в матче РПЛ и возглавить турнирную таблицу.