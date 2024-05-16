RT в Telegram
Подпишись

Болгария хочет отсудить у «Газпрома» €400 млн за прекращение поставок газа

Короткая ссылка
Болгарская государственная компания «Булгаргаз» хочет отсудить у «Газпрома» €400 млн за прекращение поставок газа, которое произошло два года назад.
Болгария хочет отсудить у «Газпрома» €400 млн за прекращение поставок газа
  • РИА Новости

С заявлением об этом выступил на брифинге для журналистов министр энергетики в техническом правительстве Болгарии Владимир Малинов.

Он отметил, что претензии «Булгаргаз» будут переданы компании «Газпром экспорт». На урегулирование этого вопроса, по словам Малинова, отведут краткий срок.

«Если этого не случится, то заведём дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже», — приводит слова министра ТАСС.

О приостановке «Газпромом» поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG стало известно 27 апреля 2022 года.

В августе того же года в Болгарии не исключили возобновления поставок российского газа, однако этого так и не произошло.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить