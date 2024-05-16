Болгария хочет отсудить у «Газпрома» €400 млн за прекращение поставок газа

Болгарская государственная компания «Булгаргаз» хочет отсудить у «Газпрома» €400 млн за прекращение поставок газа, которое произошло два года назад.

С заявлением об этом выступил на брифинге для журналистов министр энергетики в техническом правительстве Болгарии Владимир Малинов.

Он отметил, что претензии «Булгаргаз» будут переданы компании «Газпром экспорт». На урегулирование этого вопроса, по словам Малинова, отведут краткий срок.

«Если этого не случится, то заведём дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже», — приводит слова министра ТАСС.

О приостановке «Газпромом» поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG стало известно 27 апреля 2022 года.

В августе того же года в Болгарии не исключили возобновления поставок российского газа, однако этого так и не произошло.