В Болгарии не исключили возобновления поставок российского газа

Болгарская сторона продолжает вести переговоры с «Газпромом», не исключена вероятность возобновления поставок энергоресурсов из России. Об этом заявил председатель совета директоров компании «Булгаргаз» Иван Топчийски.

«Хотя в настоящее время поставок нет, переговоры продолжаются. Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но есть вероятность возобновления поставок», — приводит его слова телеканал Nova.

Отмечается, что речь идёт о контракте, который был заключён до конца года.

«Возможно, они изменят свои условия. Мы не закрываем страницу, пока есть гарантии, что в случае этих изменений для нас не возникнет рисков», — рассказал Топчийски.

Ранее российский посол в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что Россия готова восстановить поставки газа Болгарии при соблюдении требований «Газпрома», контракт действителен до конца текущего года.