Российский посол сообщила о готовности Москвы восстановить поставки газа Болгарии

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Россия готова восстановить поставки газа Болгарии при соблюдении требований «Газпрома», контракт действителен до конца текущего года. Об этом заявила российский посол в Софии Элеонора Митрофанова.
Российский посол сообщила о готовности Москвы восстановить поставки газа Болгарии
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По её словам, многие эксперты призывают болгарские власти к прагматизму и возвращению к договору с «Газпромом».

«Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует «Газпром», поставки возобновятся», — заявила Митрофанова в эфире телеканала «Россия 24».

В апреле «Газпром» полностью приостановил поставки газа болгарскому «Булгаргазу» в связи с неоплатой в рублях.

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