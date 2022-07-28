Российский посол сообщила о готовности Москвы восстановить поставки газа Болгарии

Россия готова восстановить поставки газа Болгарии при соблюдении требований «Газпрома», контракт действителен до конца текущего года. Об этом заявила российский посол в Софии Элеонора Митрофанова.

По её словам, многие эксперты призывают болгарские власти к прагматизму и возвращению к договору с «Газпромом».

«Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует «Газпром», поставки возобновятся», — заявила Митрофанова в эфире телеканала «Россия 24».

В апреле «Газпром» полностью приостановил поставки газа болгарскому «Булгаргазу» в связи с неоплатой в рублях.