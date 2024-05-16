Умер лётчик-испытатель Дмитрий Автухов
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российскую интернет-энциклопедию «Испытатели аэрокосмической техники».
«Умер 10 мая 2024 года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с января 1973 года по 1995 год он работал лётчиком-испытателем лётно-испытательного комплекса (ЛИК) в ОКБ имени Н.И. Камова.
По предоставленным данным, он освоил более 20 типов самолётов и вертолётов, а также был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Ранее сообщалось, что скончался Герой России заслуженный лётчик-испытатель Анатолий Квочур.