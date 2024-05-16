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Умер лётчик-испытатель Дмитрий Автухов

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Лётчик-испытатель, ликвидатор аварии в Чернобыле Дмитрий Автухов скончался на 86-м году жизни.
Умер лётчик-испытатель Дмитрий Автухов
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российскую интернет-энциклопедию «Испытатели аэрокосмической техники».

«Умер 10 мая 2024 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с января 1973 года по 1995 год он работал лётчиком-испытателем лётно-испытательного комплекса (ЛИК) в ОКБ имени Н.И. Камова. 

По предоставленным данным, он освоил более 20 типов самолётов и вертолётов, а также был участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее сообщалось, что скончался Герой России заслуженный лётчик-испытатель Анатолий Квочур.

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