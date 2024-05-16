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В ОНК рассказали об условиях содержания кадровика Минобороны в «Лефортове»

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Начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, помещён в карантинную камеру СИЗО «Лефортово».
В ОНК рассказали об условиях содержания кадровика Минобороны в «Лефортове»
  • РИА Новости

Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

«Администрация СИЗО сообщила, что от общения с членами ОНК Москвы он отказался», — сказал Мельников.

По его словам, после прохождения карантина, который может продлиться до десяти дней, Кузнецов будет помещён в камеру с несудимым соседом.

Мельников рассказал, что кадровик находится в камере площадью от 8 до 12 кв. м. Там есть телевизор, холодильник, чайник или кипятильник.

14 мая в 235-м Гарнизонном военном суде заявили, что главе управления кадров Министерства обороны России Юрию Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Речь может идти о более 30 млн рублей.

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