В ОНК рассказали об условиях содержания кадровика Минобороны в «Лефортове»
- РИА Новости
Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.
«Администрация СИЗО сообщила, что от общения с членами ОНК Москвы он отказался», — сказал Мельников.
По его словам, после прохождения карантина, который может продлиться до десяти дней, Кузнецов будет помещён в камеру с несудимым соседом.
Мельников рассказал, что кадровик находится в камере площадью от 8 до 12 кв. м. Там есть телевизор, холодильник, чайник или кипятильник.
14 мая в 235-м Гарнизонном военном суде заявили, что главе управления кадров Министерства обороны России Юрию Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
Речь может идти о более 30 млн рублей.