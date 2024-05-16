МИД России не считает трагедией приостановку Арменией выплат ОДКБ
- РИА Новости
Об этом он заявил после сессии в рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«На самом деле, приостановление финансирования — это не трагедия, организация продолжает жить», — цитирует Панкина РИА Новости.
Он также отметил, что пока Армения не выходит из ОДКБ и продолжает работать.
Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян заявила, что Армения не будет участвовать в утверждении годового бюджета ОДКБ и финансировании организации.