МИД России не считает трагедией приостановку Арменией выплат ОДКБ

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что российская сторона не считает трагедией приостановку Арменией выплат ОДКБ.

Об этом он заявил после сессии в рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«На самом деле, приостановление финансирования — это не трагедия, организация продолжает жить», — цитирует Панкина РИА Новости.

Он также отметил, что пока Армения не выходит из ОДКБ и продолжает работать.

Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян заявила, что Армения не будет участвовать в утверждении годового бюджета ОДКБ и финансировании организации.