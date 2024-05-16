RT в Telegram
Подпишись

МИД России не считает трагедией приостановку Арменией выплат ОДКБ

Короткая ссылка
Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что российская сторона не считает трагедией приостановку Арменией выплат ОДКБ.
МИД России не считает трагедией приостановку Арменией выплат ОДКБ
  • РИА Новости

Об этом он заявил после сессии в рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«На самом деле, приостановление финансирования — это не трагедия, организация продолжает жить», — цитирует Панкина РИА Новости.

Он также отметил, что пока Армения не выходит из ОДКБ и продолжает работать.

Ранее пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян заявила, что Армения не будет участвовать в утверждении годового бюджета ОДКБ и финансировании организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить