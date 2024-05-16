RT в Telegram
Подпишись

Россия и КНР призвали предотвратить неконтролируемую фазу конфликта на Украине

Короткая ссылка
Россия и Китай призывают предотвратить переход кризиса на Украине в неконтролируемую фазу.
Россия и КНР призвали предотвратить неконтролируемую фазу конфликта на Украине
  • AP

«Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчёркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса», — говорится в заявлении.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что проинформирует председателя КНР Си Цзиньпина о ситуации на Украине на неформальной встрече вечером.

Как сообщалось, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что киевские власти втягивают Соединённые Штаты и страны Европы в большую войну с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить