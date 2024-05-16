Россия и КНР призвали предотвратить неконтролируемую фазу конфликта на Украине

Россия и Китай призывают предотвратить переход кризиса на Украине в неконтролируемую фазу.

«Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчёркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса», — говорится в заявлении.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что проинформирует председателя КНР Си Цзиньпина о ситуации на Украине на неформальной встрече вечером.

Как сообщалось, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что киевские власти втягивают Соединённые Штаты и страны Европы в большую войну с Россией.