Тьяго Силва объявил об уходе из «Челси» по окончании сезона

Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

«Я надеюсь оставить дверь открытой, чтобы в будущем я мог вернуться хотя бы в другой роли. Но моя любовь неописуема. Я могу только сказать вам спасибо», — передаёт слова игрока сайт клуба.

39-летний бразилец выступает в «Челси» с 2020 года. Он провёл за команду 151 матч, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи. Силва в составе лондонцев выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что «Челси» всё ещё ищет свой стиль игры.