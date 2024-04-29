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Тьяго Силва объявил об уходе из «Челси» по окончании сезона

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Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.
Тьяго Силва объявил об уходе из «Челси» по окончании сезона
  • Gettyimages.ru
  • © James Gill - Danehouse

«Я надеюсь оставить дверь открытой, чтобы в будущем я мог вернуться хотя бы в другой роли. Но моя любовь неописуема. Я могу только сказать вам спасибо», — передаёт слова игрока сайт клуба.

39-летний бразилец выступает в «Челси» с 2020 года. Он провёл за команду 151 матч, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи. Силва в составе лондонцев выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что «Челси» всё ещё ищет свой стиль игры.

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