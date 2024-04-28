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Marca: ФИФА и УЕФА в мае рассмотрят возможность введения санкций против испанской федерации футбола

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Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрят возможность наложения санкций в отношении Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Marca: ФИФА и УЕФА в мае рассмотрят возможность введения санкций против испанской федерации футбола
  • AFP
  • © OZAN KOSE, Fabrice COFFRINI

Ранее обе футбольные организации выпустили совместное заявление о том, что обеспокоены делом, связанным с RFEF, сообщает Marca. 

Ранее стало известно, что испанское правительство решило создать специальную комиссию для наблюдения за функционированием RFEF. По данным издания, из-за политического вмешательства участие сборной Испании в Евро 2024 года и клубов в европейских соревнованиях следующего сезона окажется под угрозой. 

В марте 2024-го Центральное оперативное подразделение Гражданской гвардии Испании провело обыски в штаб-квартире RFEF и в доме бывшего президента RFEF Луиса Рубиалеса, вокруг которого разгорелся резонансный скандал с поцелуем футболистки сборной Испании Эрмосо. 

Конгресс ФИФА состоится 13—17 мая в Бангкоке.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что УЕФА относится к России с симпатией.

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