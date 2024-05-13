Два беспилотника атаковали Белгород, один взорвался на парковке

Войска Украины атаковали Белгород двумя беспилотниками самолётного типа, один дрон упал на парковке предприятия и взорвался, второй БПЛА упал без детонации рядом с многоквартирным жилым домом.

В результате взрыва первого беспилотника никто не пострадал, но осколками посечены восемь легковых автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Сейчас взрывотехники занимаются обезвреживанием второго дрона.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом, это привело к обрушению всех десяти этажей подъезда.

Поисково-спасательные работы и разбор завалов завершены. В результате частичного обрушения погибли 15 человек. Ещё три человека погибли в результате обстрела города.