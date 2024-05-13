Два беспилотника атаковали Белгород, один взорвался на парковке
- РИА Новости
В результате взрыва первого беспилотника никто не пострадал, но осколками посечены восемь легковых автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сейчас взрывотехники занимаются обезвреживанием второго дрона.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом, это привело к обрушению всех десяти этажей подъезда.
Поисково-спасательные работы и разбор завалов завершены. В результате частичного обрушения погибли 15 человек. Ещё три человека погибли в результате обстрела города.