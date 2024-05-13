Хуснуллин: к 2030 году в России предстоит построить почти 1 млрд метров жилья

В России к 2030 году предстоит построить почти 1 млрд кв. м жилья, заявил кандидат на должность вице-премьера Марат Хуснуллин.

На заседании Госдумы 13 мая он отметил, что «каждый пятый метр жилья будет новым».

«Задача — до 2030 года увеличить объём строительства, построить практически миллиард квадратных метров», — цитирует Хуснуллина «Парламентская газета».

Последние четыре года этот план успешно реализуется, за это время построили 388 млн кв. м жилья, подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильём общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м — к 2036 году.