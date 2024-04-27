Личка: если будет хорошее предложение по Тюкавину из Европы, то нужно пойти навстречу

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил возможный уход нападающего Константина Тюкавина в летнее трансферное окно.

«У нас есть хороший пример с Арсеном Захаряном, который ушёл в «Реал Сосьедад» и играет в Лиге чемпионов. Если у Тюкавина и у «Динамо» летом будет хорошее предложение из Европы, где он будет развиваться и играть, где у него будет возможность выступать в европейских кубках, то нужно пойти навстречу», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл 32 матча, в которых записал на свой счёт 14 голов и девять результативных передач. При этом 12 мячей он забил в РПЛ, где занимает третью строчку в гонке бомбардиров. Больше лишь в активе Джона Кордобы (14) и Матео Кассьерры (16).

Ранее сообщалось, что «Динамо» одержало победу над «Оренбургом» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.