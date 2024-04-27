Гол Андриха помог «Байеру» уйти от поражения в матче со «Штутгартом»

«Байер» сыграл вничью со «Штутгартом» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» завершилась со счётом 2:2.

Нападающий гостей Крис Фюрих открыл счёт на 47-й минуте матча. Через десять минут Дениз Ундав удвоил преимущество «Штутгарта». Форвард «Байера» Амин Адли сократил отставание в матче, отличившись на 62-й минуте. На шестой дополнительной минуте к основному времени игры полузащитник леверкузенского клуба Роберт Андрих вырвал ничью для подопечных Хаби Алонсо.

Таким образом, «Байер» (81 очко) занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/24. «Штутгарт» (64) располагается на третьей строчке.

Ранее «Байер» побил уникальный рекорд «Ювентуса» по количеству матчей без поражений во всех турнирах.