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Гол Андриха помог «Байеру» уйти от поражения в матче со «Штутгартом»

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«Байер» сыграл вничью со «Штутгартом» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.
Гол Андриха помог «Байеру» уйти от поражения в матче со «Штутгартом»
  • Gettyimages.ru

Встреча в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» завершилась со счётом 2:2.

Нападающий гостей Крис Фюрих открыл счёт на 47-й минуте матча. Через десять минут Дениз Ундав удвоил преимущество «Штутгарта». Форвард «Байера» Амин Адли сократил отставание в матче, отличившись на 62-й минуте. На шестой дополнительной минуте к основному времени игры полузащитник леверкузенского клуба Роберт Андрих вырвал ничью для подопечных Хаби Алонсо.

Таким образом, «Байер» (81 очко) занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/24. «Штутгарт» (64) располагается на третьей строчке.

Ранее «Байер» побил уникальный рекорд «Ювентуса» по количеству матчей без поражений во всех турнирах.

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