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Сорокин: оргкомитет Игр дружбы получил отклик от международных федераций

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Генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин сообщил, что организаторы соревнований получили отклик от спортсменов из других государств и международных спортивных федераций.
Сорокин: оргкомитет Игр дружбы получил отклик от международных федераций
  • РИА Новости

«У нас есть отклик от международных федераций, иностранных спортсменов. И это естественно: мы предлагаем хорошие условия — проживание и перелёт берём на себя. Не говоря уже об очень значимом призовом фонде соревнований», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Матч ТВ».

По его словам, Россия не строит спортивных объектов целенаправленно к предстоящему турниру — в стране есть современные сооружения, на которых игры в Москве и в Екатеринбурге и пройдут. Он подчеркнул, что это является примером хорошего использования наследия спорта.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. В рамках турнира проведут соревнования по 33 видам спорта, в том числе по лёгкой атлетике, смешанным единоборствам, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу и другим.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объяснил, почему считает международные санкции подарком для российского спорта.

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