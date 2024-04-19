RT в Telegram
Подпишись

В «Пари НН» сообщили, что «забивают стрелку» московским футбольным клубам

Короткая ссылка
«Пари НН» подготовил креативный анонс к оставшимся домашним матчам в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), которые нижегородский футбольный клуб проведёт со столичными «Динамо», «Локомотивом», «Спартаком» и ЦСКА.
В «Пари НН» сообщили, что «забивают стрелку» московским футбольным клубам
  • РИА Новости

Нижегородцы подготовили «хулиганское» видео, призывающее всех жителей города объединиться и «решить конфликт на Стрелке», где находится клубная арена.

В видеоролике снялись наставник нижегородцев Сергей Юран, капитан команды Кирилл Гоцук, а также футболисты Николай Калинский, Артур Нигматуллин, Илья Кухарчук и ряд других.

«Они, наверное, думают, что десятое место ― наш потолок, а три очка легко упадут им в копилку. Но это футбол, парни, и победу до игры не присуждают. А болельщикам хочу сказать: на всех четырёх играх мы ждём полный стадион. Наша арена должна стать единым фанатским «зарядом», который погонит «Пари НН» в атаку. Приходите на Стрелку, и мы вместе забьём её москвичам!» ― заявил Кирилл Гоцук в видеоролике, изготовленном клубом при поддержке компании PARI.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что минимизирует общение с журналистами после скандальных высказываний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить