В «Пари НН» сообщили, что «забивают стрелку» московским футбольным клубам

«Пари НН» подготовил креативный анонс к оставшимся домашним матчам в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), которые нижегородский футбольный клуб проведёт со столичными «Динамо», «Локомотивом», «Спартаком» и ЦСКА.

Нижегородцы подготовили «хулиганское» видео, призывающее всех жителей города объединиться и «решить конфликт на Стрелке», где находится клубная арена.

В видеоролике снялись наставник нижегородцев Сергей Юран, капитан команды Кирилл Гоцук, а также футболисты Николай Калинский, Артур Нигматуллин, Илья Кухарчук и ряд других.

«Они, наверное, думают, что десятое место ― наш потолок, а три очка легко упадут им в копилку. Но это футбол, парни, и победу до игры не присуждают. А болельщикам хочу сказать: на всех четырёх играх мы ждём полный стадион. Наша арена должна стать единым фанатским «зарядом», который погонит «Пари НН» в атаку. Приходите на Стрелку, и мы вместе забьём её москвичам!» ― заявил Кирилл Гоцук в видеоролике, изготовленном клубом при поддержке компании PARI.

Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что минимизирует общение с журналистами после скандальных высказываний.