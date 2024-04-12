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Юран допустил, что теперь минимизирует общение с журналистами после матчей

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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран сообщил, что минимизирует общение с журналистами после скандальных высказываний.
Юран допустил, что теперь минимизирует общение с журналистами после матчей
  • globallookpress.com
  • © Sergey Elagin/Business Online

«Видимо, теперь придётся ограничиваться минимальными комментариями на флеш-интервью и пресс-конференциях. У меня же год условно висит. Я уже не понимаю, что можно, что нельзя», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Напомним, что специалист дисквалифицирован на два матча РПЛ условно за использование ненормативной лексики.

После матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» тренер назвал арбитров «опоссумами». Тогда краснодарская команда одержала победу над «Пари НН» со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит поведение Юрана, назвавшего «опоссумами» судей.

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