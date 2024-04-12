Юран допустил, что теперь минимизирует общение с журналистами после матчей
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«Видимо, теперь придётся ограничиваться минимальными комментариями на флеш-интервью и пресс-конференциях. У меня же год условно висит. Я уже не понимаю, что можно, что нельзя», — цитирует Юрана «Чемпионат».
Напомним, что специалист дисквалифицирован на два матча РПЛ условно за использование ненормативной лексики.
После матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» тренер назвал арбитров «опоссумами». Тогда краснодарская команда одержала победу над «Пари НН» со счётом 4:3.
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит поведение Юрана, назвавшего «опоссумами» судей.