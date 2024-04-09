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КДК РФС рассмотрит поведение Юрана, назвавшего «опоссумами» судей

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что поведение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана будет рассмотрено.
КДК РФС рассмотрит поведение Юрана, назвавшего «опоссумами» судей
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В прессе после окончания матча появились материалы, на основании которых КДК рассмотрит поведение Юрана. Тренер приглашён на заседание», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

После матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» российский специалист назвал арбитров «опоссумами».

Краснодарская команда одержала победу над «Пари НН» со счётом 4:3.

Ранее Игорь Федотов рассказал, какое наказание грозит Юрану за слова в адрес судей.

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