КДК РФС рассмотрит поведение Юрана, назвавшего «опоссумами» судей
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«В прессе после окончания матча появились материалы, на основании которых КДК рассмотрит поведение Юрана. Тренер приглашён на заседание», — цитирует Григорьянца РИА Новости.
После матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» российский специалист назвал арбитров «опоссумами».
Краснодарская команда одержала победу над «Пари НН» со счётом 4:3.
Ранее Игорь Федотов рассказал, какое наказание грозит Юрану за слова в адрес судей.