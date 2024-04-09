КДК РФС рассмотрит поведение Юрана, назвавшего «опоссумами» судей

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что поведение главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана будет рассмотрено.

«В прессе после окончания матча появились материалы, на основании которых КДК рассмотрит поведение Юрана. Тренер приглашён на заседание», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

После матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» российский специалист назвал арбитров «опоссумами».

Краснодарская команда одержала победу над «Пари НН» со счётом 4:3.

Ранее Игорь Федотов рассказал, какое наказание грозит Юрану за слова в адрес судей.