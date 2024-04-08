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Федотов рассказал, какое наказание грозит Юрану за слова в адрес судей

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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов предположил, какое наказание грозит главному тренеру «Пари Нижний Новгород» Сергею Юрану за высказывания в адрес судей.
Федотов рассказал, какое наказание грозит Юрану за слова в адрес судей
  • globallookpress.com
  • © Sergey Elagin/Business Online

«Остаётся вопрос по высказываниям Юрана — слышал их Буланов или нет. В рапорте об этом не написали, и отдельного рапорта вроде нет. Но КДК же разбирает по видео, так что Юрану прилетит. Думаю, будет штраф и дисквалификация на два матча. Либо на один, а второй — условно», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 4:3.

«Быки» поднялись на первое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Пари НН» — на десятой строчке (28).

Ранее сообщалось, что матч «Пари НН» — «Краснодар» стал самым результативным в нынешнем сезоне РПЛ.

 

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