Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отметил, что в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года и в организации теракта в «Крокус Сити Холле» чётко прослеживается один подход.

«В организации теракта в «Крокусе» и бойни в Одессе чётко прослеживается один подход: вначале атака против мирных людей, затем поджог, чтобы жертв было как можно больше», — написал Пасечник в Telegram-канале.

Он добавил, что тогда в Одессе от рук неонацистских радикалов погибли 48 мирных граждан, выразивших несогласие с госпереворотом на Украине. Ещё сотни человек были покалечены и получили сильные ожоги.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что полное расследование преступления в Доме профсоюзов в Одессе десять лет назад станет возможным после низложения киевского режима.