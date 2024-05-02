Независимый журналист Хейсканен: бойцы ВСУ убивали мирных жителей Авдеевки
- AP
Хейсканен рассказал, что обнаружил нацистские символы в одном из домов, который украинские военные хотели уничтожить, но не успели.
«Я обращаюсь к президенту Финляндии Александру Стуббу, к другим финским журналистам и ко всему правительству Финляндии, чтобы они открыли глаза и увидели наконец, что Украина убивает своё же мирное население», — заявил он RT.
Ранее в Следственном комитете России заявили, что установят обстоятельства смерти мирных жителей, тела которых со следами пыток обнаружили в городе Авдеевке.