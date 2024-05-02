Украинские военные убивали мирных жителей Авдеевки в Донецкой Народной Республике и скидывали их тела в колодцы или хоронили в огородах. Об этом независимому финскому журналисту Кости Хейсканену рассказали местные жители.

Хейсканен рассказал, что обнаружил нацистские символы в одном из домов, который украинские военные хотели уничтожить, но не успели.

«Я обращаюсь к президенту Финляндии Александру Стуббу, к другим финским журналистам и ко всему правительству Финляндии, чтобы они открыли глаза и увидели наконец, что Украина убивает своё же мирное население», — заявил он RT.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что установят обстоятельства смерти мирных жителей, тела которых со следами пыток обнаружили в городе Авдеевке.