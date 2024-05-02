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Независимый журналист Хейсканен: бойцы ВСУ убивали мирных жителей Авдеевки

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Украинские военные убивали мирных жителей Авдеевки в Донецкой Народной Республике и скидывали их тела в колодцы или хоронили в огородах. Об этом независимому финскому журналисту Кости Хейсканену рассказали местные жители.
Независимый журналист Хейсканен: бойцы ВСУ убивали мирных жителей Авдеевки
  • AP

Хейсканен рассказал, что обнаружил нацистские символы в одном из домов, который украинские военные хотели уничтожить, но не успели.

«Я обращаюсь к президенту Финляндии Александру Стуббу, к другим финским журналистам и ко всему правительству Финляндии, чтобы они открыли глаза и увидели наконец, что Украина убивает своё же мирное население», — заявил он RT.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что установят обстоятельства смерти мирных жителей, тела которых со следами пыток обнаружили в городе Авдеевке.

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