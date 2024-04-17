Гендиректор «Балтики» заявил, что клуб проиграл по делу ЦСКА и вылетел из Кубка России

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о поражении от ЦСКА в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.

«Результат мы видим — 0:2, так получилось. К самоотдаче у меня вопросов нет, никаких вопросов к игрокам нет. ЦСКА — это серьёзный соперник, большой клуб. Проиграли по делу, к сожалению», — цитирует Измайлова РИА Новости.

Встреча в Москве на «ВЭБ Арене» завершилась со счётом 2:0 в пользу красно-синих. Первая встреча команд в Калининграде завершилась минимальной победой армейцев (1:0).

Калининградцы продолжат выступление в турнире в Пути регионов. Соперником ЦСКА в финале Пути РПЛ станет либо «Спартак», либо «Зенит», которые 17 апреля сыграют в Санкт-Петербурге. В первом матче сине-бело-голубые оказались сильнее красно-белых (2:1).

Ранее стало известно, что полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о своём будущем.