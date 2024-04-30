Замдиректора NASA: Россия при желании может присоединиться к программе Artemis

Россия может стать участником американской лунной программы Artemis, заявила замдиректора NASA Памела Мелрой.

Мелрой выступила в вашингтонском центре «Меридиан».

«Любая [страна] может подписать соглашение Artemis Accords», — цитирует замглавы NASA ТАСС.

Ей задали уточняющий вопрос, может ли и Россия присоединиться к программе. Мелрой ответила: «Безусловно».

Ранее Счётная палата США назвала нереалистичной задачу NASA совершить высадку на Луну в 2025 году.

Как отмечал директор агентства Билл Нельсон, запуск лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3 отложен на год.