Замдиректора NASA: Россия при желании может присоединиться к программе Artemis
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Мелрой выступила в вашингтонском центре «Меридиан».
«Любая [страна] может подписать соглашение Artemis Accords», — цитирует замглавы NASA ТАСС.
Ей задали уточняющий вопрос, может ли и Россия присоединиться к программе. Мелрой ответила: «Безусловно».
Ранее Счётная палата США назвала нереалистичной задачу NASA совершить высадку на Луну в 2025 году.
Как отмечал директор агентства Билл Нельсон, запуск лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3 отложен на год.