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Директор NASA: запуск лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3 отложен на год

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Запуск лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3 отложен на год. Как сообщил директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Билл Нельсон, на подготовку требуется больше времени.
Директор NASA: запуск лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3 отложен на год
  • AP

Выступая на онлайн-конференции, директор NASA пояснил, что главный приоритет при работе над этой программой — безопасность. И поэтому, по его словам, было решено предоставить командам Artemis больше времени.

Нельсон уточнил, что запуск лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3 перенесли на сентябрь 2025 года и сентябрь 2026 года соответственно, передаёт ТАСС.

Ранее счётная палата США назвала нереалистичной задачу NASA совершить высадку на Луну в 2025 году.

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