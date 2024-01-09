Директор NASA: запуск лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3 отложен на год
- AP
Выступая на онлайн-конференции, директор NASA пояснил, что главный приоритет при работе над этой программой — безопасность. И поэтому, по его словам, было решено предоставить командам Artemis больше времени.
Нельсон уточнил, что запуск лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3 перенесли на сентябрь 2025 года и сентябрь 2026 года соответственно, передаёт ТАСС.
Ранее счётная палата США назвала нереалистичной задачу NASA совершить высадку на Луну в 2025 году.