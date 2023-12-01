Счётная палата назвала нереалистичной задачу NASA высадиться на Луне в 2025 году

США вряд ли удастся отправить человека на Луну раньше 2027 года, сообщила Счётная палата США (GAO). Аудиторское ведомство сочло нереалистичной задачу NASA сделать это в 2025 году.

«NASA и его подрядчики добились прогресса со времени нашего последнего отчёта о миссиях «Артемида», но они всё ещё сталкиваются с проблемами в разработке лунного корабля и скафандров», — отмечает GAO.

Например, некоторые лётные испытания были отложены, что повлияло на сроки последующих испытаний.

«В результате мы обнаружили, что миссия по высадке на Луну вряд ли состоится в 2025 году, как планировалось», — говорится в отчёте.

Управление программы пилотируемых космических полётов КНР в мае сообщило, что Китай планирует осуществить высадку своего космонавта на поверхность естественного спутника Земли до 2030 года.