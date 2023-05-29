В CMSA заявили, что китайские космонавты ступят на поверхность Луны до 2030 года

Китай планирует осуществить высадку своего космонавта на поверхность естественного спутника Земли до 2030 года.

Об этом, как информирует ТАСС, заявило Управление программы пилотируемых космических полётов КНР (CMSA).

«В ходе данной миссии два космонавта будут управлять пилотируемым луноходом для проведения научно-исследовательских работ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что китайские тайконавты смогут перемещаться по поверхности Луны на луноходе.

Ранее Китай запустил космический грузовик с топливом и оборудованием к своей орбитальной станции.

Также глава NASA Билл Нельсон заявил, что США участвуют в космической гонке с Китаем.