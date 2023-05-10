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Китай запустил космический грузовик с топливом с оборудованием к своей орбитальной станции

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Китайское Управление программы пилотируемых космических полётов запустило грузовой корабль «Тяньчжоу-6» к национальной орбитальной станции.
Китай запустил космический грузовик с топливом с оборудованием к своей орбитальной станции
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая, с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 16:22 мск стартовала ракета «Чанчжэн-7» (CZ-7).

Вскоре корабль доставит на станцию топливо (1,75 т), оборудование, пищевые продукты, в том числе 70 кг фруктов, а также личные принадлежности для космонавтов.

Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер ранее заявил, что ведомство не планирует отправлять своих астронавтов на китайскую космическую станцию «Тяньгун».

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