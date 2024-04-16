Бистрович: пока сложно сказать, останусь ли я в «Балтике» на следующий сезон

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о своём будущем.

«Пока сложно сказать, останусь ли я в «Балтике» на следующий сезон. У меня ещё год контракта с ЦСКА, пока не знаю, что будет летом. Вообще не думаю об этом сейчас. Просто нацелен на следующие игры», — цитирует Бистровича «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 25-летний хорват забил два мяча и отдал одну голевую передачу в 22 матчах за «Балтику». Полузащитник выступает за калининградскую команду на правах аренды из ЦСКА. Контракт Бистровича с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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