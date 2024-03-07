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Бистрович заявил, что в России раздражают пробки и морозы

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Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович рассказал, что его раздражает в России.

«Менталитет мне близок. В чемпионате России всегда играло много балканцев. Первые два-три года, когда постоянно жил в Москве, я кайфовал. Чемпионат ещё был очень сильным. Я чувствую, что Россия ― мой второй дом. Раздражают только пробки и морозы», — цитирует Бистровича «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 25-летний хорват забил два мяча и отдал одну голевую передачу в 16 матчах за «Балтику». Полузащитник выступает за калининградскую команду на правах аренды из ЦСКА. Контракт Бистровича с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее «Балтика» и «Сочи» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ.

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