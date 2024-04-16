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Городецкий: академичная игра Непомнящего не принесёт победы на Турнире претендентов

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Бывший руководитель онлайн-комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) Илья Городецкий поделился мнением о выступлениях российского гроссмейстера Яна Непомнящего на Турнире претендентов.
Городецкий: академичная игра Непомнящего не принесёт победы на Турнире претендентов
  • AFP

В десятом туре россиянин сыграл вничью с индийцем Доммараджу Гукешем.

«Продолжает делить первое место с Гукешем, но факт остаётся фактом: последние туры он играет очень академично. Боюсь, такая игра не даст первого места, но всё бывает», — сказал Городецкий Sport24.

Он отметил, что ожидает крайне интересную и «огневую» концовку мужского турнира, поскольку на данный момент сразу шесть участников претендуют на первое место.

Ранее сообщалось, что Александра Горячкина потерпела первое поражение на Турнире претенденток.

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