Городецкий: академичная игра Непомнящего не принесёт победы на Турнире претендентов
- AFP
В десятом туре россиянин сыграл вничью с индийцем Доммараджу Гукешем.
«Продолжает делить первое место с Гукешем, но факт остаётся фактом: последние туры он играет очень академично. Боюсь, такая игра не даст первого места, но всё бывает», — сказал Городецкий Sport24.
Он отметил, что ожидает крайне интересную и «огневую» концовку мужского турнира, поскольку на данный момент сразу шесть участников претендуют на первое место.
Ранее сообщалось, что Александра Горячкина потерпела первое поражение на Турнире претенденток.